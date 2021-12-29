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В новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде можно будет запускать фейерверки в пяти районах города. Рассказываем о площадках

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В Нижнем Новгороде определены районы, в которых нижегородцы смогут запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Рассказываем, на каких городских площадках это разрешено.

 

 

автор фото — Никита Духник

Рассказываем о городских площадках, на которых в новогоднюю ночь можно будет запустить фейерверк:

  • Сормовский район — площадка в Сормовском парке за Лебединым озером
  • Советский район — площадь рядом с местной администрацией. 31 января там будет установлено ограждение для места запуска салютов. О правилах пользования пиротехникой будет напоминать специальный информационный стенд
  • Автозаводский район — пляжная зона озера «Земснаряд» первой очереди
  • Московский район — площадка у дворца «Юность» на Ярошенко, 5а
  • Нижегородский район — площадка на набережной Гребного канала со стороны реки возле ресторана «У Александра»
В Канавинском, Ленинском, Приокском районах официальных площадок для запуска фейерверков не будет.

 

 

 

Напомним, опубликована программа празднования Нового года на Нижегородской ярмарке. Нижегородцев ждет салют, кавер-группы, фигуристы и много чего еще. Рассказываем подробнее здесь.

 

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