В новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде можно будет запускать фейерверки в пяти районах города. Рассказываем о площадках

Рассказываем о городских площадках, на которых в новогоднюю ночь можно будет запустить фейерверк:

Сормовский район — площадка в Сормовском парке за Лебединым озером

— площадка в Сормовском парке за Лебединым озером Советский район — площадь рядом с местной администрацией. 31 января там будет установлено ограждение для места запуска салютов. О правилах пользования пиротехникой будет напоминать специальный информационный стенд

— площадь рядом с местной администрацией. 31 января там будет установлено ограждение для места запуска салютов. О правилах пользования пиротехникой будет напоминать специальный информационный стенд Автозаводский район — пляжная зона озера «Земснаряд» первой очереди

— пляжная зона озера «Земснаряд» первой очереди Московский район — площадка у дворца «Юность» на Ярошенко, 5а

— площадка у дворца «Юность» на Ярошенко, 5а Нижегородский район — площадка на набережной Гребного канала со стороны реки возле ресторана «У Александра»

В Канавинском, Ленинском, Приокском районах официальных площадок для запуска фейерверков не будет.

Напомним, опубликована программа празднования Нового года на Нижегородской ярмарке. Нижегородцев ждет салют, кавер-группы, фигуристы и много чего еще. Рассказываем подробнее здесь.

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