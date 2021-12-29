В новогоднюю ночь в Нижнем Новгороде можно будет запускать фейерверки в пяти районах города. Рассказываем о площадках

В Нижнем Новгороде определены районы, в которых нижегородцы смогут запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Рассказываем, на каких городских площадках это разрешено.
автор фото — Никита Духник
Рассказываем о городских площадках, на которых в новогоднюю ночь можно будет запустить фейерверк:
- Сормовский район — площадка в Сормовском парке за Лебединым озером
- Советский район — площадь рядом с местной администрацией. 31 января там будет установлено ограждение для места запуска салютов. О правилах пользования пиротехникой будет напоминать специальный информационный стенд
- Автозаводский район — пляжная зона озера «Земснаряд» первой очереди
- Московский район — площадка у дворца «Юность» на Ярошенко, 5а
- Нижегородский район — площадка на набережной Гребного канала со стороны реки возле ресторана «У Александра»
Напомним, опубликована программа празднования Нового года на Нижегородской ярмарке. Нижегородцев ждет салют, кавер-группы, фигуристы и много чего еще. Рассказываем подробнее здесь.
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