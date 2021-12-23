Стала известна новогодняя программа развлечений в парке «Швейцария»

В Нижнем Новгороде в эти выходные (25 декабря) полностью откроется парк «Швейцария». С 25 декабря до 9 января команда парка приготовила для нижегородцев и гостей города масштабную праздничную программу с зимними развлечениями. Об этом сообщают представители парка в социальных сетях.
По словам представителей, парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде откроется 25 декабря.
«Все входы будут открыты 25 декабря», — объявлено в Instagram.
Так, до 9 января на территории пройдет множество зимних развлечений — откроются два катка (взрослый и детский), заработают лаунж-зоны и фудтраки. Также, в новогоднюю ночь до 3 часов утра для горожан откроют ярмарку, представят мэппинг-шоу, Деда Мороза, Снегурочку и персонажей парка. Вход в парк будет свободным, без предъявления QR-кода.
Кроме того, ежедневно будут работать:
с 10 до 22 часов
- можно прогуляться по ярмарке подарков и угощений
с 12 до 20 часов
- все желающие смогут поиграть в кeрлинг около остановки улица Сурикова
с 16 до 21 часа
- представят мэппинг-шоу на площадке детского центра
с 12 до 16 часов
- на аллее между администрацией парка и детской площадкой пройдут мастер-классы по декорированию новогодних украшений
с 16 до 20 часов
- посетителей будут развлекать аниматоры, жонглеры, мимы, Дед Мороз, Снегурочка и персонажи парка – Садовник и Паркуша
Напомним, в январские каникулы из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд «В гости к Морозко, в Варнавин-Град». Первый рейс отправится — 4 января.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Instagram парка
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.