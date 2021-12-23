Стала известна новогодняя программа развлечений в парке «Швейцария»

По словам представителей, парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде откроется 25 декабря.

«Все входы будут открыты 25 декабря», — объявлено в Instagram.

Так, до 9 января на территории пройдет множество зимних развлечений — откроются два катка (взрослый и детский), заработают лаунж-зоны и фудтраки. Также, в новогоднюю ночь до 3 часов утра для горожан откроют ярмарку, представят мэппинг-шоу, Деда Мороза, Снегурочку и персонажей парка. Вход в парк будет свободным, без предъявления QR-кода.

Кроме того, ежедневно будут работать:

с 10 до 22 часов

можно прогуляться по ярмарке подарков и угощений

с 12 до 20 часов

все желающие смогут поиграть в кeрлинг около остановки улица Сурикова

с 16 до 21 часа

представят мэппинг-шоу на площадке детского центра

с 12 до 16 часов

на аллее между администрацией парка и детской площадкой пройдут мастер-классы по декорированию новогодних украшений

с 16 до 20 часов

посетителей будут развлекать аниматоры, жонглеры, мимы, Дед Мороз, Снегурочка и персонажи парка – Садовник и Паркуша

Напомним, в январские каникулы из Нижнего Новгорода запустят туристический поезд «В гости к Морозко, в Варнавин-Град». Первый рейс отправится — 4 января.

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Фото: Instagram парка