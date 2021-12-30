На Стрелке представят мультимедийную инсталляцию. Всего два показа!

На слиянии Оки и Волги — на территории Стрелки — 30 и 31 декабря покажут мультимедийную инсталляцию. Зрители увидят лазерное, световое и мэппинг-шоу на льду.
Instagram «Нижний 800»
Мультимедийная инсталляция расскажет историю Стрелки через развитие территории, людей, преодолении трудностей и объединение идей. Мэппинг-шоу станет самым масштабным в России(!) из спроецированных на натуральный лед.
Когда можно увидеть лазерное шоу?
- 30 декабря —с 16:00 до 22:00
- 31 декабря — с 16:00 до 04:00
Доступ на территорию Стрелки будет открыт — можно пройти без QR-кода или «Мультипасса». Организаторы отмечают, что вход может быть временно ограничен, если количество желающих будет превышать вместимость площадки.
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