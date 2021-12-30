На Стрелке представят мультимедийную инсталляцию. Всего два показа!

Мультимедийная инсталляция расскажет историю Стрелки через развитие территории, людей, преодолении трудностей и объединение идей. Мэппинг-шоу станет самым масштабным в России(!) из спроецированных на натуральный лед.

Когда можно увидеть лазерное шоу?

30 декабря —с 16:00 до 22:00

—с 16:00 до 22:00 31 декабря — с 16:00 до 04:00

Доступ на территорию Стрелки будет открыт — можно пройти без QR-кода или «Мультипасса». Организаторы отмечают, что вход может быть временно ограничен, если количество желающих будет превышать вместимость площадки.

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