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Искусство

На Стрелке представят мультимедийную инсталляцию. Всего два показа!

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На слиянии Оки и Волги — на территории Стрелки — 30 и 31 декабря покажут мультимедийную инсталляцию. Зрители увидят лазерное, световое и мэппинг-шоу на льду.

 

Instagram «Нижний 800»

 

Мультимедийная инсталляция расскажет историю Стрелки через развитие территории, людей, преодолении трудностей и объединение идей. Мэппинг-шоу станет самым масштабным в России(!) из спроецированных на натуральный лед.

Когда можно увидеть лазерное шоу?

  • 30 декабря —с 16:00 до 22:00
  • 31 декабря — с 16:00 до 04:00

Доступ на территорию Стрелки будет открыт — можно пройти без QR-кода или «Мультипасса». Организаторы отмечают, что вход может быть временно ограничен, если количество желающих будет превышать вместимость площадки.

 

 

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