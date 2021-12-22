На Нижегородской ярмарке пройдет еще одно ледовое шоу в постановке Ильи Авербуха. Регистрация откроется сегодня вечером

Дополнительный гала-концерт в постановке Ильи Авербуха пройдет перед Главным ярмарочным домом в 19:30. Регистрация на концерт будет открыта сегодня вечером. Ссылки опубликуют в официальных аккаунтах «Нижний 800» в социальных сетях и на сайте.

Перед Главным ярмарочным домом состоится гала-концерт с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта «Ледниковый период».

Напомним, ранее стало известно, что более 155 елок планируют украсить в столице Приволжья к празднованию Нового Года и Рождества. Опубликована программа празднования Нового года в Нижнем Новгороде. Рассказываем подробнее здесь.

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Фото: Instagram Ильи Авербуха