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На Нижегородской ярмарке пройдет еще одно ледовое шоу в постановке Ильи Авербуха. Регистрация откроется сегодня вечером

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На Нижегородской ярмарке 24 декабря проведут дополнительное ледовое шоу в постановке Ильи Авербуха. В ледовом шоу примут участие известные фигуристы, олимпийские чемпионы и звезды проекта «Ледниковый период». Напомним, на первый концерт нижегородцы разобрали 1000 билетов за 4(!) минуты.

 

Дополнительный гала-концерт в постановке Ильи Авербуха пройдет перед Главным ярмарочным домом в 19:30. Регистрация на концерт будет открыта сегодня вечером. Ссылки опубликуют в официальных аккаунтах «Нижний 800» в социальных сетях и на сайте.

Перед Главным ярмарочным домом состоится гала-концерт с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта «Ледниковый период».

Напомним, ранее стало известно, что более 155 елок планируют украсить в столице Приволжья к празднованию Нового Года и Рождества. Опубликована программа празднования Нового года в Нижнем Новгороде. Рассказываем подробнее здесь.

 

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Фото: Instagram Ильи Авербуха

 

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