Стала известна программа празднования Нового года в Нижнем Новгороде

Главная тема «новогодней столицы» — «волшебная кузница снежинок».

10 декабря на площадке «Горьковской елки» — на Большой Покровской — пройдет парад. Его поставит художественный руководитель ТЮЗа Алексей Логачев.

С 24 декабря на главной туристической улице города заработают пять уличных театральных станций: «Музыкальная шкатулка» у Театра драмы, «Новогодний трамвай», станция в сквере Свердлова, «Новогодний шар» у НХП и зона с канатоходцами около кинотеатра «Октябрь».

Кроме того, 24 декабря на Нижегородской ярмарке откроется резиденция Деда Мороза и заработает каток. Отмечается, что там же пройдет анимационная программа и фейерверк в новогоднюю ночь.

Так, еще одной новогодней площадкой станет стадион «Труд» в Сормовском районе. Со 2 по 9 января там пройдет шоу Ильи Авербуха — «Алиса в стране чудес».

Общий бюджет «Новогодней столицы» оценивается в 327 миллионов рублей, 127 миллионов направят на событийную программу, 100 миллионов — на новогодние украшения, а еще 100 миллионов получит муниципалитет на организацию катка в парке «Швейцария» и праздничные программы в районах.

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