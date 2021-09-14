Петербургский гид рассказал о сборах за проведение экскурсии на Витебском вокзале. В РЖД назвали ситуацию «ошибкой»

В качестве подтверждения он показал прайс-лист. В нем сказано, что группа от 10 до 20 человек должна заплатить такую сумму, даже если пришла со своим экскурсоводом.

По словам Федотова, он отказался платить, поскольку сам зарабатывает на экскурсии для 15 человек 7 500 рублей. При этом здание вокзала — не музей, а общедоступное место, которое является объектом культурного наследия. Сотрудница вокзала не стала настаивать и препятствовать завершению экскурсии. Ранее подобных требований от РЖД не поступало.

Позже в пресс-службе ОЖД (Октябрьской железной дороги, филиал «РЖД») назвали информацию о сборе с гидов не соответствующей действительности. Цены в прайсе касаются только экскурсий в закрытых помещениях, в общедоступных частях Витебского вокзала они бесплатны, в том числе и картинный зал.

Заключение договора на экскурсионное обслуживание, о котором шла речь в прайсе, предусмотрено только для закрытых для пассажиров помещений: чердака, императорских покоев, ресторана и других подобных объектов. Персоналу обещают провести дополнительный инструктаж, чтобы напомнить о правилах, пишет «Фонтанка».

Напомним, в здании Витебского вокзала закончился первый этап реставрации – обновлены фасады, частично восстановлены интерьеры. «Собака.ru» в деталях сняла одно из самых красивых зданий старого Петербурга, а создательница Instagram-аккаунта @mettlachtile Ксения Сидорина специально для нас вспомнила его историю.

Студент Академии художеств имени Репина полтора года занимается ремонтом исторических предметов интерьера и рассказывает об этом в блоге. Виктор Федотов рассказал «Собака.ru», как найти старинные предметы интерьера, в чем превосходство венской мебели и как не купить подделку.

А еще у Федотова недавно открылась выставка предметов интерьера, отреставрированных им вручную. Увидеть «самую красивую массовую мебель, которой был обставлен почти каждый уголок Петербурге, ну и Европы», можно будет в старинном особняке — бывшем доходном доме Смурова.