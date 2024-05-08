Курортный сбор принес в казну Петербурга 19 млн рублей только за первый месяц работы

«Когда будут первые результаты — наглядные примеры использования собранных средств с целью улучшения туристской инфраструктуры, тогда мы и сможем сказать, как сработал сбор. На имидж города он, конечно, влияет негативно», — отметили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе для «Коммерсанта».

В прошлом году комитет по финансам предсказывал, что курортный сбор принесет в бюджет Петербурга более 300 млн рублей. Собранны деньги собираются направить на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию и благоустройству объектов курортной инфраструктуры города.

Напомним, что в Петербурге с 1 апреля запустили курортный сбор. Теперь туристы, которые приезжают в город, будут платить по 100 рублей в сутки вместе с платой за проживание в отеле, гостинице или санатории. Хотя закон о курортном сборе подписали еще в июле 2023 года, но деньги взимать начали с 1 апреля. От этой обязанности освобождены многодетные семьи и другие льготные категории граждан.