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Курортный сбор принесет в казну Петербурга больше 300 миллионов рублей

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Комитет по финансам назвал это новым источником дохода бюджета города. С 1 апреля следующего года курортный сбор в размере 100 рублей в сутки должны будут платить совершеннолетние путешественники, приехавшие в Петербург более чем на одни сутки.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

О том, что в 2024 году курортный сбор пополнит бюджет Петербурга на 310 миллионов рублей, заявила глава комитета финансов Светлана Енилина на заседании ЗакСа. Как следует из ее данных, представленных в презентации комитета финансов на заседании бюджетно-финансового комитета парламента, за год с туристов планируется собрать именно такую сумму. Какую долю от этого числа составят штрафы, не уточняется.

Согласно опубликованному на сайте петербургского правительства законопроекту, теперь за нарушение сроков уплаты курортного сбора юрлица и ИП будут платить в два, а в некоторых случаях даже в пять раз меньше, чем изначально планировал городской комитет по финансам.

Напомним, что полученные деньги планируют направить на на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, а также содержанию и благоустройству объектов курортной инфраструктуры города.

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