В Петербурге с 1 апреля запустили курортный сбор

Закон о курортном сборе подписал в июле 2023 года губернатор города Александр Беглов. В качестве эксперимента сбор действовал с 1 октября 2023-го по 31 декабря 2024 года, но до 31 марта я посетителей не брали денег. Но с 1 апреля сбор составляет 100 рублей с каждого совершеннолетнего посетителя за сутки проживания в отеле, гостинице или санатории.

При этом жителям, которые имеют временную регистрацию, также обязаны платить курортный сбор.

«Временная регистрация по месту пребывания не является основанием для освобождения от уплаты курортного сбора, ведь постоянное проживание зарегистрировано не на территории Санкт‑Петербурге», — говорится на сайте городской администрации.

Платить налог не должны люди, у кого в трудовом договоре местом работы указан Петербург, а также живущие в общежитиях во время учебы студенты. Собранные деньги собираются направить на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры Петербурга.