Курортный сбор в Петербурге: к чему это приведет — мнения экспертов

В Петербурге проживает меньше людей, чем ежегодно приезжает в город. Только за прошлый год власти насчитали более 8 млн туристов, а в этом поставили задачу увеличить цифру до 9. С апреля 2024 года в городе введут курортный сбор пока в формате эксперимента. Совершеннолетние гости отелей и хостелов за день проживания должны будут заплатить 100 рублей. Собранные средства власти планируют потратить на обновление города. «Собака.ru» вместе с экспертами разобралась в нововведении и рассказывает, как дополнительные средства в казну могут повлиять на инфраструктуру Петербурга.
Как будет работать курортный сбор
Федеральный закон о введении курортного сбора приняли летом 2017 года. Пилотными проектами стали Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. В Петербурге практику введут с апреля и до конца следующего года. Дополнительный налог будут платить все совершеннолетние, живущие в отелях и «других объектах временного размещения» более 24 часов. В день заезда с гостя гостиница взимает курортный сбор за весь период проживания. Так, за ночь турист должен доплатить 100 рублей. Сумма одна для всех: и для пятизвездочных отелей, и для хостелов. Нововведение коснется и сдаваемых посуточно квартир, отмечает старший юрист практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и Партнеры» Мария Славич. При этом плату за день заезда не будут взымать, добавляет она. Если турист отказывается от уплаты сбора, гостиница уведомляет об этом «уполномоченный орган», сообщили в комитете по туризму. Что именно за орган будет отвечать и какая ответственность ждет нежелающих платить сбор, пока не уточняют.
За тестовый запуск (с апреля и до конца 2024 года) власти планируют собрать около 300 млн. рублей. Средства пойдут на «проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов туристской инфраструктуры». Конкретные объекты будут выбирать «представители отрасли», организуют публичное обсуждение, сообщили в комитете по туризму.
Как нововведение повлияет на отельеров
В прошлом году Петербург посетило более 8 млн туристов. Это почти на четверть больше, чем годом ранее. В 2023 году, по некоторым прогнозам, рост турпотока может составить еще 5—7%. Введение курортного сбора с 2024 года вряд ли приведет к резкому сокращению количества путешественников, считает член правления Российского союза туриндустрии, советник генерального директора Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. Но нововведение создаст «проблемы для отельеров», говорит она, так как «любое новое администрирование всегда предполагает дополнительные затраты».
Владелец петербургского отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы разделяет эту точку зрения: «Бремя администрирования и ответственность как налогового агента возложены на гостиницы, а это немалые расходы. И здесь логика начинает давать сбой. Администрирование налога, отдельный персонал отеля, софт, IT-поддержка, выделенный бухгалтерский и финансовый учеты, расчет льготников обойдутся отелям в среднем в 300-500 тысяч рублей в месяц или около 4-5 млн в год. Для небольших гостиниц это значительная сумма. Гостиничная отрасль пострадала еще в ковид и сегодня пользуется поддержкой государства: обнулен НДС до 2027, субсидируют программы финансовой поддержки. Картина становится иной — отели в конечном счете побегут за компенсациями из бюджета и поддержкой. А это значительно больше 310 млн рублей в год [которые планируют собрать за счет курортного сбора в следующий сезон]. И кто в выигрыше?», — размышляет он.
Туристов станет меньше? (Спойлер: вряд ли)
Введение курортного сбора с 2024 года вряд ли приведет к резкому сокращению количества путешественников. Однако член правления Лиги туроператоров Петербурга Андрей Петенков, не исключает: некоторые гости, особенно наименее обеспеченные, станут приезжать на более короткий срок.
«Понятно, что для москвичей, приезжающих сюда на 1—3 ночи, 100 рублей — это ни о чем, — говорит он, — но для людей из Центральной России, Зауралья, которые едут на 5—10 дней, сумма может быть уже приличной — до нескольких тысяч на семью. Это может заставить некоторых сократить поездки. В результате число туристов за год останется тем же, но число человеко-дней у гостиниц и туристических компаний сократится. Насколько — предсказать не берусь, это что-то из теории вероятности».
Руководитель отделения «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова не исключает: эти вопросы для некоторых людей могут стать решающим фактором, чтобы отказаться от поездки в Петербург. «Курортный сбор — одна из причин отменить поездку в город, особенно для гостей средств размещений невысокой звездности, для которых поездка в Петербург подорожает», — заключает она.
Впрочем, возможно, что те туристы, которые не готовы платить дополнительный сбор, просто будут выбирать не гостиницы и не апартаменты, сдаваемые официально, а квартиры по «серым» схемам. Ведь учесть всех, кто сдает жилье внаем без получения статуса ИП, невозможно. «По этой же причине и нереально будет посчитать туристов, проживающих у таких "предпринимателей". Это факт, который есть во всех регионах, где введен курортный сбор: в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском крае», — объясняет старший юрист практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и Партнеры» Мария Славич.
На что тратят туристический сбор в мире?
Специальные платежи для туристов нередко становятся предметами споров между чиновниками и бизнесом. В марте представители туротрасли французского департамента Восточные Перенеи (на самой границе с Испанией) резко возмутились росту туристического сбора на 34%. А в июле с просьбой об отмене туристического налога в стране выступили 320 представителей туриндустрии Великобритании. Свое обращение они направили канцлеру казначейства Джереми Ханту. В нем они настаивают: деньги, получаемые казной от налога, не оправдывают ущерб, который наносится британской экономике. Впрочем, с этим утверждением согласились не все.
Однако в целом туристические сборы продолжают активно внедрять в разных странах. Сегодня по меньшей мере три десятка стран установили дополнительные платежи для путешественников. Размер его может быть самым разным: от нескольких центов за ночь до десятков евро. Взимать его могут тоже самым разным образом. В большинстве случаев, как и в Петербурге, сбор платят постояльцы отелей. В Венеции, к примеру, в прошлом году ввели «сбор за посадку» — платят пассажиры самолетов.
Обычно не регламентируют, куда именно будут направлены деньги. Однако в некоторых местах назначение «туристических денег» оговаривают прямо. В Восточных Перенеях деньги от увеличенного налога пойдут на строительство высокоскоростной железной дороги Монпелье—Перпиньян. В Новой Зеландии — на сохранение природы, в Таиланде — на строительство и обслуживание туристической инфраструктуры.
В Венеции и индонезийском курорте Бали власти прямо заявляли: дополнительный налог нужен, чтобы ограничить количество туристов.
Для чего нужен дополнительный налог Петербургу?
В комитете по финансам отмечают: средства от курортного сбора пойдут исключительно на «проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов городской инфраструктуры: парков, скверов, бульваров, пляжей, набережных, пешеходных зон, пансионатов и баз отдыха. Перечень работ будет устанавливать правительство с учетом мнения горожан».
Тем не менее представители отрасли пока отмечают, что им, несмотря на эти разъяснения, так до конца не понятно: куда конкретно будут идти средства. «Сегодня нет четкого механизма и прописанных условий использования этих денег — говорит Виктория Шамликашвили из Российского союза туриндустрии, — в идеальном мире мы должны понимать, куда идут любые налоговые и неналоговые платежи. Оптимально, чтобы был четкий перечень городских нужд [на которые предполагают тратить собранные деньги]».
Андрей Петенков из Лиги туроператоров Петербурга предполагает: если собранные средства город действительно хочет использовать как инвестицию в туристическую отрасль, их необходимо вкладывать в развитие инфраструктуры. «Для начала это — организация нормальных парковок для туристических автобусов у всех достопримечательностей», — говорит он.
Руководитель группы по маркетингу территорий ЭС Комитета по туризму Государственной Думы РФ, доцент НИУ ВШЭ в Петербурге Наталия Белякова приводит типичный способ реинвестирования туристского сбора. «В международной практике турсбор тратят на проекты, которые прямо или косвенно направлены на профилактику напряженности между туристами и резидентами — от инфраструктурных до культурных. Ведь введение сбора — маркер роста турпотока, а последний имеет побочные эффекты в виде конкуренции жителей и гостей за одни и те же ресурсы: музей, парк, набережная. Поэтому потенциальный конфликт лучше купировать в зародыше. Классический кейс — усиление звукоизоляции в жилых квартирах на верхних этажах "барных миль" за счет средств муниципалитета», — говорит она.
Стояние в очередях в музеи и битва за столик в кафе может серьезно смазать как туристский опыт, так и гостеприимство горожан. «В первом случае не видать повторного визита, во втором — не избежать социальной напряженности. Выход — повышение минимально допустимой суммы, которую турист должен оставить в Петербурге. В свете нового решения среднестатистический турбюджет на пребывание в городе прирастет на 100 рублей. Дальше надо наблюдать, достаточно ли это для того, чтобы Петербург получал качественного туриста. В любом случае, 400 млн каждые полгода — точно нелишние средства для поддержания конкурентоспособного городского турпродукта», — заключает Белякова.
Впрочем, доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Дмитрий Дестяниченко напоминает: собранные деньги в любом случае не станут серьезным подспорьем в городском бюджете. Он напомнил: власти Петербурга оценивали эффект от введения сбора от 310 млн до 1 млрд рублей. «Для сравнения: в прошлом году вклад туристической отрасли в экономику города составил 366 млрд рублей, — говорит Дестяниченко, — Для Петербурга сумма в 310 млн. весьма незначительна и может быть заметна в виде небольших точечных проектов благоустройства и реконструкции объектов туристической направленности. Сумма в 1 млрд уже более существенна. Но это менее 0,1% от плановых объемов доходов бюджета города в этом году. Это меньше, чем сметная стоимость возведения дома на 350 квартир без чистой отделки в районе КАД».
Введение сбора в нынешнем виде, скорее, эксперимент, считает он. Реальные деньги дополнительный налог сможет принести, если станет дифференцированным, как во многих странах. То есть постояльцы хостела и пятизвездочного отеля будут платить разную сумму. Он предполагает: именно по этому пути Петербург и пойдет, когда алгоритм уплаты сбора отработают.
«Если сделать сбор дифференцированным, будут реальные деньги. Но насколько это будет оправдано. Не приведет ли попытка получить даже 10 млрд рублей к снижению туристического потока, который в прошлом году принес городу свыше 350 млрд рублей?», — заключает эксперт.
Текст: Константин Крылов, Мария Агафонова
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