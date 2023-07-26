Курортный сбор в Петербурге: к чему это приведет — мнения экспертов

Для чего нужен дополнительный налог Петербургу?

В комитете по финансам отмечают: средства от курортного сбора пойдут исключительно на «проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов городской инфраструктуры: парков, скверов, бульваров, пляжей, набережных, пешеходных зон, пансионатов и баз отдыха. Перечень работ будет устанавливать правительство с учетом мнения горожан».

Тем не менее представители отрасли пока отмечают, что им, несмотря на эти разъяснения, так до конца не понятно: куда конкретно будут идти средства. «Сегодня нет четкого механизма и прописанных условий использования этих денег — говорит Виктория Шамликашвили из Российского союза туриндустрии, — в идеальном мире мы должны понимать, куда идут любые налоговые и неналоговые платежи. Оптимально, чтобы был четкий перечень городских нужд [на которые предполагают тратить собранные деньги]».

Андрей Петенков из Лиги туроператоров Петербурга предполагает: если собранные средства город действительно хочет использовать как инвестицию в туристическую отрасль, их необходимо вкладывать в развитие инфраструктуры. «Для начала это — организация нормальных парковок для туристических автобусов у всех достопримечательностей», — говорит он.

Руководитель группы по маркетингу территорий ЭС Комитета по туризму Государственной Думы РФ, доцент НИУ ВШЭ в Петербурге Наталия Белякова приводит типичный способ реинвестирования туристского сбора. «В международной практике турсбор тратят на проекты, которые прямо или косвенно направлены на профилактику напряженности между туристами и резидентами — от инфраструктурных до культурных. Ведь введение сбора — маркер роста турпотока, а последний имеет побочные эффекты в виде конкуренции жителей и гостей за одни и те же ресурсы: музей, парк, набережная. Поэтому потенциальный конфликт лучше купировать в зародыше. Классический кейс — усиление звукоизоляции в жилых квартирах на верхних этажах "барных миль" за счет средств муниципалитета», — говорит она.

Стояние в очередях в музеи и битва за столик в кафе может серьезно смазать как туристский опыт, так и гостеприимство горожан. «В первом случае не видать повторного визита, во втором — не избежать социальной напряженности. Выход — повышение минимально допустимой суммы, которую турист должен оставить в Петербурге. В свете нового решения среднестатистический турбюджет на пребывание в городе прирастет на 100 рублей. Дальше надо наблюдать, достаточно ли это для того, чтобы Петербург получал качественного туриста. В любом случае, 400 млн каждые полгода — точно нелишние средства для поддержания конкурентоспособного городского турпродукта», — заключает Белякова.

Впрочем, доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Дмитрий Дестяниченко напоминает: собранные деньги в любом случае не станут серьезным подспорьем в городском бюджете. Он напомнил: власти Петербурга оценивали эффект от введения сбора от 310 млн до 1 млрд рублей. «Для сравнения: в прошлом году вклад туристической отрасли в экономику города составил 366 млрд рублей, — говорит Дестяниченко, — Для Петербурга сумма в 310 млн. весьма незначительна и может быть заметна в виде небольших точечных проектов благоустройства и реконструкции объектов туристической направленности. Сумма в 1 млрд уже более существенна. Но это менее 0,1% от плановых объемов доходов бюджета города в этом году. Это меньше, чем сметная стоимость возведения дома на 350 квартир без чистой отделки в районе КАД».

Введение сбора в нынешнем виде, скорее, эксперимент, считает он. Реальные деньги дополнительный налог сможет принести, если станет дифференцированным, как во многих странах. То есть постояльцы хостела и пятизвездочного отеля будут платить разную сумму. Он предполагает: именно по этому пути Петербург и пойдет, когда алгоритм уплаты сбора отработают.

«Если сделать сбор дифференцированным, будут реальные деньги. Но насколько это будет оправдано. Не приведет ли попытка получить даже 10 млрд рублей к снижению туристического потока, который в прошлом году принес городу свыше 350 млрд рублей?», — заключает эксперт.

Текст: Константин Крылов, Мария Агафонова