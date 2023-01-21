Президент Грузии призвала пересмотреть условия для приехавших россиян

«Нужны нормативные акты — о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ», — говорится в ее заявлении. Заявление появилось на сайте грузинского лидера. Она также выступила против возобновления авиасообщения с Россией. «Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто бы это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин», — заявила Зурабишвили.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между РФ и Грузией скоро будет возобновлено. Перед этим он сказал, что «у нас контакты с людьми из Грузии развиваются» и в прошлом году ВВП республики «вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ».

19 января глава партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что возобновление прямого авиасообщения между странами облегчит положение граждан Грузии.

Россиянам перестали выдавать «шенген» на длительный срок. Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Это произошло после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме.

Власти Казахстана сократили срок пребывания иммигрантов в стране, в том числе и из России. Теперь те, кто въехал в страну без визы, смогут находиться в Казахстане легально лишь 90 дней в течение каждого полугодового периода.