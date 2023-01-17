Власти Казахстана сократили срок пребывания иммигрантов в стране, в том числе и из России

«Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается: для иммигрантов, прибывших в Республику Казахстан в порядке, не требующем получения визы, - по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. <…> Для граждан государств - членов Евразийского экономического союза - по истечении 90 календарных дней со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней», — говорится в опубликованном документе.

Новые ограничения не распространяются на иммигрантов, прибывших в Казахстан по визе, и для оформивших разрешение на временное проживание. Постановление вступит в силу с 26 января.

Петербуржцы назвали главные причины для отъезда из города и страны. Самым веским поводом опрошенные назвали низкие зарплаты. Этот фактор подталкивает к смене обстановки 32% респондентов.

Китай упростит выдачу деловых, учебных и гостевых виз иностранцам. Помимо этого, власти страны намерены восстановить трансграничный грузопоток до уровня 2019 года, а также планомерно увеличить международный поток китайских туристов.