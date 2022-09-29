В Турции разрабатывают «билетные карты» в качестве альтернативы банковской системы «Мир»

Как пишут в издании Sabah, при покупке турпакетов туристы также будут платить за «билетную карту», которой можно будет расплачиваться в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях. А туроператоры будут передавать потраченные туристами деньги в пользу заведений.

Отмечается, что пока не известно, что сможет заменить российскую платежную систему «Мир» в Турции. По этой причине туристам из России советуют брать с собой на отдых наличные деньги.

Напомним, три государственных банка Турции Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank приняли решение о прекращении взаимодействия с российской платежной системой «Мир» вслед за двумя частными — Türkiye İş Bankası и Denizbank. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Ранее глава Национальной системы платежных карт, оператора платежной системы «Мир», Владимир Комлев высказал мнение о том, что ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой». Однако «уровень опасений и шума вокруг платежной системы за рубежом несколько преувеличен», считает он. Незадолго до этого власти Европейского союза не исключили введения санкций против российской платежной системы.