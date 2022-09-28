Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
По данным телеканала, три государственных банка Турции Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank приняли решение о прекращении взаимодействия с российской платежной системой «Мир» вслед за двумя частными — Türkiye İş Bankası и Denizbank. Официально эта информация не подтверждена.
По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас карты «Мир» российских банков, не находящихся под санкциями, продолжают работать в Турции. «Глава туристической компании Tulpar Travel г-н Сунай Сертель любезно прислал нам видеоподтверждения: оплата и снятие наличных проходит так же, как и обычно. Это банкомат и терминал госбанков Турции», — сообщают в ассоциации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране карт «Мир». «Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках», — заявил он.
Как пишет ТАСС, вопрос создания альтернативы «Миру» обсуждался на состоявшемся 26 сентября заседании правительства, а также 23 сентября на встрече президента с главами Минфина, центробанка и ведущих местных банков.
Напомним, ранее глава Национальной системы платежных карт, оператора платежной системы «Мир», Владимир Комлев высказал мнение о том, что ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой». Однако «уровень опасений и шума вокруг платежной системы за рубежом несколько преувеличен», считает он. Незадолго до этого власти Европейского союза не исключили введения санкций против российской платежной системы.
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