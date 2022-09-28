Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране карт «Мир». «Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках», — заявил он.

Как пишет ТАСС, вопрос создания альтернативы «Миру» обсуждался на состоявшемся 26 сентября заседании правительства, а также 23 сентября на встрече президента с главами Минфина, центробанка и ведущих местных банков.

Напомним, ранее глава Национальной системы платежных карт, оператора платежной системы «Мир», Владимир Комлев высказал мнение о том, что ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой». Однако «уровень опасений и шума вокруг платежной системы за рубежом несколько преувеличен», считает он. Незадолго до этого власти Европейского союза не исключили введения санкций против российской платежной системы.