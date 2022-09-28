18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

СМИ: государственные банки Турции отказались от платежной системы «Мир»

Поделиться:

Три государственных банка Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Roman Arbuzov / Shutterstock.com

По данным телеканала, три государственных банка Турции Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank приняли решение о прекращении взаимодействия с российской платежной системой «Мир» вслед за двумя частными — Türkiye İş Bankası и Denizbank. Официально эта информация не подтверждена.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас карты «Мир» российских банков, не находящихся под санкциями, продолжают работать в Турции. «Глава туристической компании Tulpar Travel г-н Сунай Сертель любезно прислал нам видеоподтверждения: оплата и снятие наличных проходит так же, как и обычно. Это банкомат и терминал госбанков Турции», — сообщают в ассоциации. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране карт «Мир». «Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках», — заявил он.

Как пишет ТАСС, вопрос создания альтернативы «Миру» обсуждался на состоявшемся 26 сентября заседании правительства, а также 23 сентября на встрече президента с главами Минфина, центробанка и ведущих местных банков. 

Напомним, ранее глава Национальной системы платежных карт, оператора платежной системы «Мир», Владимир Комлев высказал мнение о том, что ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой». Однако «уровень опасений и шума вокруг платежной системы за рубежом несколько преувеличен», считает он. Незадолго до этого власти Европейского союза не исключили введения санкций против российской платежной системы.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: