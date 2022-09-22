Ситуация с картами «Мир» в Турции является «самой болезненной темой», считает глава НСПК

«Уровень опасений и шума вокруг платежной системы «Мир» за рубежом несколько преувеличен. То, что касается Казахстана, — у нас партнеры продолжают работать. По Турции, наверное, самая болезненная тема — действительно, из пяти банков-партнеров два банка приостановили сотрудничество, они нас об этом уведомили», — приводит ТАСС слова главы Национальной системы платежных карт.

По подсчетами Комлева, «какого-то катастрофического снижения объемов» платежей по картам «Мир» в Турции не произошло. «Катастрофического снижения объемов, могу сказать, по Турции нет… Больше, чем две трети оборота по количеству транзакций и по объему от того, что было в пиковый период, мы продолжаем видеть. По остальным странам вообще пока никаких изменений нет», — отметил он.

Напомним, ранее в некоторых гостиничных сетях в Турции перестали принимать оплату картами российской системы «Мир». Подтвердили прекращение работы Crystal Hotels, Nirvana Hotels и Titanic. 19 сентября объявили о приостановке работы с картами «Мир» также турецкие банки DenizBank и Is Bankasi. Позже власти Европейского союза не исключили введения санкций против российской платежной системы.