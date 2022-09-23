Норвегия приостановила действие упрощенного визового режима с Россией

«Соглашение об упрощенном порядке выдачи виз между Норвегией и Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Соглашение между Москвой и Осло было подписано еще в 2007 году. Таким образом, Норвегия, которая не входит в ЕС, но является участником шенгенской зоны, приняла меры аналогичные одобренным 9 сентября Европейским союзом.

Ранее власти Швейцарии поддержали визовые ограничения ЕС в отношении российских туристов. Принято решение отменить упрощенный визовый режим для граждан России. Напомним, девять стран Европы, в том числе Эстония, Дания и Нидерланды, больше не принимают документы россиян на получение туристической визы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).