18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Норвегия приостановила действие упрощенного визового режима с Россией

Поделиться:

Норвегия приостановила соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Соответствующее пояснение появилось на сайте Иммиграционного директората королевства, сообщает ТАСС.

Shutterstock.com

«Соглашение об упрощенном порядке выдачи виз между Норвегией и Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Соглашение между Москвой и Осло было подписано еще в 2007 году. Таким образом, Норвегия, которая не входит в ЕС, но является участником шенгенской зоны, приняла меры аналогичные одобренным 9 сентября Европейским союзом.

Ранее власти Швейцарии поддержали визовые ограничения ЕС в отношении российских туристов. Принято решение отменить упрощенный визовый режим для граждан России. Напомним, девять стран Европы, в том числе Эстония, Дания и Нидерланды, больше не принимают документы россиян на получение туристической визы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией. Что изменится?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: