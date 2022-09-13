Как сообщает АТОР по ссылкой на туроператоров, больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. К списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр — здесь выдают национальную визу, а не шенгенскую.

Сроки рассмотрения визовых заявлений россиян уже увеличились: в среднем рассмотрение документов занимает около 4 недель, но «ситуация сильно разнится от консульства к консульству», отмечают в ассоциации. В частности, консульство Венгрии в Москве оформляет визу в среднем за 15 календарных дней, консульство Греции — за 2,5 недели.

«Чем лояльней страна, тем дольше сроки получения паспорта еще до приостановки соглашений, поскольку лояльность прямо перетекает в ажиотаж и очереди. К таким странам сейчас относятся Франция, Испания, Германия. Еще на прошлой неделе сроки получения виз в такие страны были от полутора месяцев», — приводит АТОП слова экспертов в туротрасли.