Девять стран Европы, в том числе Эстония, Дания и Нидерланды, больше не принимают документы россиян на получение туристической визы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как сообщает АТОР по ссылкой на туроператоров, больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. К списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр — здесь выдают национальную визу, а не шенгенскую.
Сроки рассмотрения визовых заявлений россиян уже увеличились: в среднем рассмотрение документов занимает около 4 недель, но «ситуация сильно разнится от консульства к консульству», отмечают в ассоциации. В частности, консульство Венгрии в Москве оформляет визу в среднем за 15 календарных дней, консульство Греции — за 2,5 недели.
«Чем лояльней страна, тем дольше сроки получения паспорта еще до приостановки соглашений, поскольку лояльность прямо перетекает в ажиотаж и очереди. К таким странам сейчас относятся Франция, Испания, Германия. Еще на прошлой неделе сроки получения виз в такие страны были от полутора месяцев», — приводит АТОП слова экспертов в туротрасли.
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