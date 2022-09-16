Швейцария приостановила действие упрощенного визового режима для российских туристов

«В результате россияне, желающие получить визу, снова подлежат обычной процедуре. Таким образом, Федеральный совет присоединяется к решению Евросоюза, способствуя тем самым единообразию визовой политики на европейском уровне», — указано в сообщении.

Соглашение об упрощенном визовом режиме Россия и Швейцария подписали в 2009 году. По нему предусматривалась облегченная процедура получения туристических документов для определенных категорий граждан или поездок. Кроме того, были сокращены или полностью отменены некоторые сборы.

В Федеральном совете уточнили, что «речь идет не о введении общего визового запрета для граждан России, а о применении к ним вновь обычного порядка, то есть правил визового кодекса».

Напомним, девять стран Европы, в том числе Эстония, Дания и Нидерланды, больше не принимают документы россиян на получение туристической визы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).