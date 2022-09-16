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Швейцария приостановила действие упрощенного визового режима для российских туристов

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Власти Швейцарии поддержали визовые ограничения ЕС в отношении российских туристов. Принято решение отменить упрощенный визовый режим для граждан России. Об этом сообщается на сайте Федерального совета — высшего руководящего органа страны.

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«В результате россияне, желающие получить визу, снова подлежат обычной процедуре. Таким образом, Федеральный совет присоединяется к решению Евросоюза, способствуя тем самым единообразию визовой политики на европейском уровне», — указано в сообщении.

Соглашение об упрощенном визовом режиме Россия и Швейцария подписали в 2009 году. По нему предусматривалась облегченная процедура получения туристических документов для определенных категорий граждан или поездок. Кроме того, были сокращены или полностью отменены некоторые сборы.

В Федеральном совете уточнили, что «речь идет не о введении общего визового запрета для граждан России, а о применении к ним вновь обычного порядка, то есть правил визового кодекса».

Напомним, девять стран Европы, в том числе Эстония, Дания и Нидерланды, больше не принимают документы россиян на получение туристической визы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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