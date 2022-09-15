Власти Калининграда отказались от запуска парома в Петербург

Антон Алиханов Губернатор Калининградской области — об отказе от запуска паромного сообщения между Калининградом и Петербургом: Нам они предлагали его [паром] за много миллиардов рублей. Мы не видим в этом целесообразности, потому что судну 86 лет. В условиях санкционного давления — это судно итальянское, непонятно, как его обслуживать и ремонтировать в случае, если что-то сломается, какие-то агрегаты. Это первое. Второе — мы понимаем, что стоимость проезда от Калининграда до Петербурга от 15 тысяч рублей начиналась. То есть понятно, что спроса на две с половиной тысячи кают, даже пусть они все будут по 15 тысяч рублей, […] не будет. Это будут выброшенные на ветер деньги по приобретению такого парома.

Напомним, о планах запустить круизные лайнеры между Петербургом и Калининградом стало известно в апреле. В администрациях городов считают данное направление перспективным и востребованным у путешественников. Само водное путешествие по Балтийскому морю может стать частью круизной программы. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что начать курсировать по маршруту может паром Princess Anastasia, который осуществлял пассажирские перевозки между Петербургом и Хельсинки.

Запустить паромное сообщение планировали в 2023 году. По предварительным подсчетам, стоимость билета из Петербурга в Калининград могла доходить до 15 тысяч рублей.