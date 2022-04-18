Паром Princess Anastasia может начать курсировать между Петербургом и Калининградом

«У нас есть запрос от владельцев лайнеров из Петербурга, которые хотели бы поставить на линию с портом «Морской фасад» в Санкт-Петербурге паром Princess Anastasia. Это судно, помимо 2,5 тысяч человек, может перевозить еще большое количество автомобилей. Для нас это было бы очень интересно. Мы собираемся провести с представителями компании встречу», — приводит ТАСС слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

По данным властей региона, основная доля пассажирских перевозок между Калининградской областью и основной территорией России приходится на воздушный транспорт. При этом, как отметил Алиханов, есть категории пассажиров, которые предпочитают наземный транспорт — в том числе и по медицинским показаниям.

В условии закрытых границ такие поездки возможны только по железной дороге, а часть маршрута проходит транзитом через территории Литвы. В случае прекращения транзита паром, как считает Алиханов, может стать альтернативой железной дороге. Калининградская область заинтересована в налаживании морских пассажирских перевозок.

Паром Princess Anastasia с 2011 года совершал регулярные пассажирские перевозки по маршруту Петербург—Хельсинки—Стокгольм—Таллин—Петербург. Общая вместимость парома 2,5 тысячи мест, на борту 834 каюты и автомобильная палуба на 580 машин. Владелец судна — международный паромный оператор Moby SPL в Петербурге, который был основан осенью 2016 года в результате слияния компании St. Peter Line и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S. p. A.

Напомним, ранее также стало известно о планах запустить круизные лайнеры между Петербургом и Калининградом. В администрациях городов считают данное направление перспективным и востребованным у путешественников. Само водное путешествие по Балтийскому морю может стать частью круизной программы.