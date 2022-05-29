Паромы между Петербургом и Калининградом собираются запустить в 2023 году

По словам Ермака, проект находится на стадии проработки и в большей степени представляет интерес с точки зрения грузоперевозок. «Поскольку лететь полтора часа на самолете или 40 часов на пароме, конечно, очевидно [преимущество] в сторону самолета. Рентабельность возможна, только если там будут еще какие-то услуги, к примеру казино и Duty Free, поэтому все эти вопросы нужно прорабатывать. Дискуссия не прекращена, она еще идет, но паром, скорее всего, будет запущен уже не в этом году, а только в следующем», — добавил он.

Билет на пароме для туристов, по предварительным подсчетам, будет стоить до 15 тыс. рублей. Однако сейчас рассматривается вопрос о ее снижении до 8 тыс. рублей за счет предоставления дополнительных развлекательных услуг.

Ермак также добавил, что планируется увеличение регулярных рейсов между Петербургом и Калининградом, а также возможен запуск чартерных перевозок.