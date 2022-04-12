О том, что между Петербургом и Калининградом планируют запустить круизные лайнеры, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на главу Калининградской области Антона Алиханова. Создать маршрут, который свяжет Петербург и порт Балтийск, поможет господдержка.

В администрациях городов считают данное направление перспективным и востребованным у путешественников. Само водное путешествие по Балтийскому морю может стать частью круизной программы. Запуск лайнеров запланирован на 2022 год, однако точные сроки не сообщаются.

Напомним, в ночь на 10 апреля развод мостов в Петербурге перешел на постоянный график. Несмотря на это, водные пути пока открыты только для судов специального назначения. Рассказываем, когда в городе стартует полномасштабная навигация — в том числе для маломерных судов и прогулочных корабликов.