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Между Петербургом и Калининградом планируют запустить круизные лайнеры

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Между Петербургом и Калининградом могут начать ходить круизные лайнеры. Запуск маршрута запланирован на текущий год.

Shutterstock.com

О том, что между Петербургом и Калининградом планируют запустить круизные лайнеры, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на главу Калининградской области Антона Алиханова. Создать маршрут, который свяжет Петербург и порт Балтийск, поможет господдержка. 

В администрациях городов считают данное направление перспективным и востребованным у путешественников. Само водное путешествие по Балтийскому морю может стать частью круизной программы. Запуск лайнеров запланирован на 2022 год, однако точные сроки не сообщаются.

Напомним, в ночь на 10 апреля развод мостов в Петербурге перешел на постоянный график. Несмотря на это, водные пути пока открыты только для судов специального назначения. Рассказываем, когда в городе стартует полномасштабная навигация — в том числе для маломерных судов и прогулочных корабликов.

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