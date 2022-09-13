Можно ли получить шенген через турфирму? А если напрямую через консульство? Сколько это займет времени?

С понедельника, 12 сентября, соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС перестало действовать. Уже понятно, что получать шенгенские визы станет дороже и сложнее. Но коснется ли это тех, кто оформляет разрешения на въезд через турфирмы (к их клиентам в консульствах традиционно относились лояльнее)? Что теперь надо иметь в виду, если решились обратиться в консульство самостоятельно. И сколько вообще может продлиться такое положение вещей? Ответы на эти тревожные вопросы в нашем материале.
Упрощенное визовое соглашение между Европой и Россией перестало действовать. Если коротко, это означает, что шенген станет для россиян дороже (консульский сбор поднимется с 35 до 80 евро), сроки выдачи разрешений на въезд возрастут (до 45 дней), также под вопросом возможность получить мультивизу (подробнее об отмене соглашения можно прочитать в нашем материале).
Как сообщается, 9 из 26 стран шенгенского соглашения уже перестали выдавать визы россиянам: Дания, Бельгия, Чехия, Словакия, Нидерланды Польша, Эстония, Латвия, Литва (четыре посоледних также ограничили въезд граждан РФ на свою территорию). Однако относительно остальных 17 стран, несмотря на официальные рекомендации Еврокомиссии поступает противоречивая информация. Как будут выдавать шенгены в консульствах и визовых центрах этих государств?
Что нужно знать, обращаясь в консульство?
Как сообщил редакции представитель российской туристической отрасли, который предпочел остаться анонимным, окна для записи на подачу документов в консульствах тех стран, что продолжают выдавать россиянам шенген, сейчас появляются, хотя их немного.
«Самостоятельно обращаясь за визой, надо иметь в виду, что, хотя документы можно подавать за шесть месяцев до планируемой даты поездки, многие консульства и визовые центры оформляют визы только на следующий месяц. То есть в сентябре можно податься для поездки в октябре», — отметил собеседник редакции, добавив, что на случай непредвиденных ситуаций лучше иметь два загранпаспорта, чтобы в некоторых ситуациях иметь возможность податься в консульства сразу нескольких государств. «Это разрешено нашем законодательством и теперь это может быть особенно актуально, ведь паспорт может находиться в визовом центре довольно-таки долго», — прибавил эксперт.
При этом в отрасли отмечают, что не исключают роста количества отказов. «Теперь особенно ответственно нужно относиться к корректности анкет и подтверждающих документов. Количество отказов из-за ошибок и неточностей может быть увеличено», — объяснил источник в туротрасли.
Необходимо также помнить, что после того, как Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян с любыми шенгенскими визами, возможность бюджетно путешествовать по Европе серьезно сократилась. Старые маршруты через Ригу или Таллин, где можно было сесть на рейс лоукост-компании в Испанию, Францию и другие страны ЕС теперь для граждан России практически недоступны.
Можно ли будет податься на визу через туркомпанию?
Как отмечают в отрасли, теперь в Европе, по сути, нет единых правил в отношении виз для Россиян. Каждая из 17 стран по-своему регламентирует выдачу виз с 12 сентября.
«Так, Греция продолжает принимать паспорта у представителей тур-компаний, — рассказывает источник «Собака.ru» в туриндустрии. — При этом Финляндия требует индивидуального визита самого человека, претендующего на визу. Все теперь индивидуально. Перед поездкой теперь необходимо изучать консульскую информацию каждой конкретной страны и при этом помнить, что ситуация меняется каждый день!»
При этом, отмечают в отрасли, возможен рост процента отказов в визах в том числе среди заявок, оформленных через турфирмы. «Некоторый процент отказов даже при подаче через оператора всегда существовал, теперь он может стать больше», — допускают в индустрии.
Санкции теперь навсегда?
Как сообщила в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) на фоне санкций, визовых ограничений и закрытия воздушного пространства Европы для российских самолетов, поток россиян в Европу сократился на 95% по сравнению с допандемийным 2019 годом.
Представитель туриндустрии в беседе с «Собака.ru» согласен с этой оценкой и добавил, что «восстановления европейского организованного туризма в текущих условиях ожидать не приходится».
Эксперты-политологи также не ждут скорого возвращения упрощенных визовых правил, за последние 15 лет стали привычны россиянам. «Введение ограничений для россиян было не самым простым решением, некоторое время уйдет, в том числе на то, чтобы эти меры обкатать, чтобы они работали так, как рассчитывали их разработчики. Из этого всего следует, что быстрой и простой отмены этих санкций также не будет, нам придется какое-то время существовать в этой реальности. Возможно, это не навсегда, но в ближайший год изменений в лучшую сторону ждать не придется. А дальше много будет зависеть от геополитической ситуации», — заключает доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Елизавета Пронякина.
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