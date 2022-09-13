Можно ли получить шенген через турфирму? А если напрямую через консульство? Сколько это займет времени?

Что нужно знать, обращаясь в консульство?

Как сообщил редакции представитель российской туристической отрасли, который предпочел остаться анонимным, окна для записи на подачу документов в консульствах тех стран, что продолжают выдавать россиянам шенген, сейчас появляются, хотя их немного.

«Самостоятельно обращаясь за визой, надо иметь в виду, что, хотя документы можно подавать за шесть месяцев до планируемой даты поездки, многие консульства и визовые центры оформляют визы только на следующий месяц. То есть в сентябре можно податься для поездки в октябре», — отметил собеседник редакции, добавив, что на случай непредвиденных ситуаций лучше иметь два загранпаспорта, чтобы в некоторых ситуациях иметь возможность податься в консульства сразу нескольких государств. «Это разрешено нашем законодательством и теперь это может быть особенно актуально, ведь паспорт может находиться в визовом центре довольно-таки долго», — прибавил эксперт.

При этом в отрасли отмечают, что не исключают роста количества отказов. «Теперь особенно ответственно нужно относиться к корректности анкет и подтверждающих документов. Количество отказов из-за ошибок и неточностей может быть увеличено», — объяснил источник в туротрасли.

Необходимо также помнить, что после того, как Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян с любыми шенгенскими визами, возможность бюджетно путешествовать по Европе серьезно сократилась. Старые маршруты через Ригу или Таллин, где можно было сесть на рейс лоукост-компании в Испанию, Францию и другие страны ЕС теперь для граждан России практически недоступны.