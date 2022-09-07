Три страны ЕС закрывают россиянам въезд по шенгенской визе. Финляндии в этом списке нет

В министерстве отметили, что страны «достигли принципиального соглашения» об ограничении передвижения российских граждан. Обладатели шенгенских виз больше не смогут пересекать сухопутную границу.

Однако пока официального документа на этот счет нет, дату ввода ограничения на въезд пока не объявляли. Есть вероятность, что это произойдет в ближайшие дни. Исключения составят только граждане с гуманитарными визами, водители грузовиков, людей, которые посещают перечисленные страны по семейным обстоятельствам, и дипломаты.

В МИД Финляндии подчеркнули, что не собираются ограничивать въезд для российских туристов через сухопутную границу, пишет ТАСС. Это может случиться только в том случае, если подобное решение примут на уровне Еврокомиссии.

В финских СМИ сообщают, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметила о снижении количества выдаваемых виз россиянам. И дальше важно решать визовый вопрос уже на уровне ЕС.

Напомним, страны-члены Европейского союза договорились об отмене действия упрощенного визового режима с Россией. Рассказываем, как теперь будут выдавать шенгенские визы, кто сможет на них претендовать, а также том, что будет с уже выданными россиянам визами.