Евросоюз планирует приостановить визовое соглашение с Россией

Министры иностранных дел неназванных стран ЕС планируют поддержать приостановление действующего визового режима — об этом пишет Financial Times. Если такая инициатива будет принята, россиянам, подающим заявления на разрешение на въезд в Европу, придется собирать больше документов, их рассмотрение будет занимать больше времени, а стоимость подачи заявления вырастет.

«Это неуместно, когда российские туристы разгуливают по нашим городам, по нашими берегам», — заявил один из собеседников газеты. Он уточнил, что европейские страны находятся «в исключительной ситуации», которая «требует исключительных шагов». «Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощенного визового режима», — добавил источник. При этом сообщается, что более серьезные меры в этом направлении могут быть сделаны к концу года.

Напомним, что с осени Финляндия сократит число обращений за визами в два раза. Тогда количество заявок на день сократят до 500. Правительство Эстонии уже утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Польша же сократила выдачу виз россиянам в три раза.