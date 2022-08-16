Теперь официально: Финляндия вводит ограничения на визы для граждан России

Правительство Финляндии решило сократить число обращений за визами в два раза. Сейчас на ежедневной основе принимается более 1 000 визовых обращений в день. Ограничения заработают с начала сентября. Тогда количество заявок на день сократят до 500.

Отмечается, что изменится также пропорции квот. Так, для туристов оставят не более 100 слотов в сутки (это лишь 10% от текущего количества). Остальные 400 предназначены для тех, кто собирается посетить Финляндию ради учебы, работы или посещения родственников.

«Финляндия поддерживает полную приостановку действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, что будет означать, например, увеличение визового сбора с 35 евро до 80 евро», — говорится в сообщении. Однако данных о том, что мера заработает в ближайшее время, нет.

Власти Польши начали работать над концепцией прекращения выдачи виз россиянам. Так, Польша поддержала решение Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. При этом против выступили Германия, Франция и Нидерланды.

Ранее власти Финляндии предложили вариант, который позволит сократить выдачу россиянам туристических виз. Как сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто, для этих целей могут выделить один день в неделе, тем самым замедлив процесс.

Напомним, правительство Эстонии утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Он вступит в силу 18 августа.