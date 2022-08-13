Власти Эстонии запретили въезд для граждан России с визами республики с 18 августа

«Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию», — отметили в пресс-службе.

При этом жители России, которые получили шенгенскую визу в другой стране, смогут въехать на территорию Эстонии. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и погранохраны.