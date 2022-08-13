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Власти Эстонии запретили въезд для граждан России с визами республики с 18 августа

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Правительство Эстонии утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Он вступит в силу 18 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию», — отметили в пресс-службе.

При этом жители России, которые получили шенгенскую визу в другой стране, смогут въехать на территорию Эстонии. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и погранохраны.

 Ограничения не коснутся сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей, а также лиц, которые занимаются международными перевозками или у которых есть право свободного передвижения по законам ЕС. Кроме того, действие санкций не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

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