Польша втрое сократила выдачу виз россиянам

Власти Польши более чем в три раза сократили число выдаваемых гражданам России виз. Об этом пишет издание «Речь Посполита».
Издание со ссылкой на данные МИД Польши пишет, что с 24 февраля до 9 августа польские консульские учреждения выдали россиянам 4 513 виз. Всего за прошлый год было выдано 31 297 виз, при этом — 17 388 рабочие. Еще тысячу виз выдали с целью получения образования, а 95 виз получили туристы. При этом последние не выдаются Польшей россиянам с конца марта, когда МВД выпустило распоряжение, не позволяющее жителям России въезд в страну с туристической целью.
«В настоящее время принимаются только заявления граждан Российской Федерации, подаваемые по гуманитарным соображениям, в неотложных и особо обоснованных ситуациях и когда того требуют интересы Республики Польша», —отметили в МИД Польши.
Ранее стало известно о том, что Польша начала разрабатывать концепцию прекращения выдачи виз гражданам России. Также поддержала решение Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян.
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