Польша втрое сократила выдачу виз россиянам

Издание со ссылкой на данные МИД Польши пишет, что с 24 февраля до 9 августа польские консульские учреждения выдали россиянам 4 513 виз. Всего за прошлый год было выдано 31 297 виз, при этом — 17 388 рабочие. Еще тысячу виз выдали с целью получения образования, а 95 виз получили туристы. При этом последние не выдаются Польшей россиянам с конца марта, когда МВД выпустило распоряжение, не позволяющее жителям России въезд в страну с туристической целью.