Финляндия, Польша и страны Балтии хотят закрыть границы для россиян, если ЕС не запретит выдавать гражданам РФ визы. Что об этом известно?

Насколько это вероятно?

Решение отдельных стран не пускать россиян, если оно будет принято, пойдет в разрез с миграционным законодательством ЕС, считает Елизавета Пронякина из СЗИУ РАНХиГС. Впрочем, это не значит, что оно не будет принято, добавляет она. «Правового обоснования это не имеет, но по факту отдельные случаи, когда людей не пускают с действующей шенгенской визой на основании российского паспорта, уже есть. Правда, пока это исключение, но это не значит, что эта практика не может распространиться», — говорит Пронякина.

«По общему принципу государство осуществляет суверенитет на своей территории, — добавляет партнер юридической компании FBK Legal Александр Ермоленко, — другое дело, что есть Шенгенский договор, но в нынешних условиях европейцы могут исходить из того, что трудные времена, которые требуют трудных решений. Поэтому я не исключаю, что в скором времени появятся какие-то локальные документы, распоряжениям пограничникам, президентские указы, которые ограничат въезд для россиян».

Сходным образом эксперты комментируют и перспективу введения анкет с политическими вопросами, которые могут предложить заполнять россиянам на въезде в соседние европейские страны. «Он абсолютно точно противоречит нормативно-правовой базе европейской, миграционному законодательству и вообще всей правовой системе Европы, так как это нарушает свободу совести и свободу слова. Однако мы живем в эпоху невероятных возможностей, так что я бы не стала говорить, что это невозможно», — считает Пронякина.

«Чисто юридически это каждый вправе иметь убеждения. Заставлять озвучивать их и принуждать к отказу от них, нельзя, это закреплено на уровне конвенции прав человека, конституций отдельных стран. Но сейчас с обеих сторон слишком много эмоций, чтобы исключать такое развитие событий», — заключает Александр Ермоленко.