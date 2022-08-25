Финляндия, Польша и страны Балтии хотят закрыть границы для россиян, если ЕС не запретит выдавать гражданам РФ визы. Что об этом известно?

Граничащие с Россией страны ЕС обсуждают запрет на въезд для граждан РФ. Таким образом, они могут перекрыть наиболее простой и дешевый способ для российских туристов путешествовать по Европе. Что известно об этих планах и каков шанс, что они воплотятся в жизнь? Разбираемся вместе со специалистами.
На днях глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Финляндия, Польша и страны Балтии могут закрыть границы для россиян. Такую идею он озвучил, выступая перед депутатами национального парламента.
«Я разговаривал с министрами из всех этих стран... Я не вижу больших политических разногласий [по этому вопросу]», — цитирует Ландсбергиса РБК. В условиях закрытого авиасообщения между ЕС и Россией, большинство россиян въезжают в Европу через сухопутные границы, отметил министр в своем выступлении, добавив, что «российских туристов не должно быть в Европейском Союзе».
Также Ландсбергис озвучил еще одно предложение — пропускать российских туристов через сухопутные границы ЕС только после вопроса о статусе Крыма. В ответ на это депутат российской Госдумы Иван Сухарев предложил лишать гражданства тех россиян, которые согласятся «ради получения иностранной визы» осуждать действия российских властей. Позднее, впрочем, сенатор Андрей Клишас назвал это предложение противоречащим Конституции РФ.
«Региональное решение»
Заявления главы литовской дипломатии прозвучало незадолго до встречи глав МИД европейских стран в Праге. 30 и 31 конце августа они должны обсудить единый подход к выдаче виз россиянам. Как уже раньше писала «Собака.ru», этот вопрос расколол страны ЕС. Ряд государств, в том числе Польша, Дания, Словакия, Чехия, Швеция, поддержали эту инициативу (Финляндия не только присоединилась к этой позиции, но и официально замедлила выдачу туристических виз). В свою очередь Германия, Нидерланды, Франция, Греция высказались против. Целый ряд стран не озвучили своей позиции.
В таких условиях, маловероятно, что страны ЕС централизовано откажутся от выдачи шенгенских виз россиянам, во всяком случае в ближайшее время полагает доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Елизавета Пронякина. «Динамика довольно тревожная, но я все же сомневаюсь, что будет принято какое-то единое решение [по выдаче виз шенгенским россиянам]», — полагает она.
Именно на случай, если министры иностранных дел ЕС, не договорятся, Ландсбергис и предложил «региональное решение» с ограничением на въезд для россиян, введенное не на уровне ЕС, а отдельными странами, которые граничат с Россией. «В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению потому, что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. Если такого не будет, мы не исключаем возможность поиска регионального решения», — цитирует главу МИД Литвы «Деловой Петербург».
Насколько это вероятно?
Решение отдельных стран не пускать россиян, если оно будет принято, пойдет в разрез с миграционным законодательством ЕС, считает Елизавета Пронякина из СЗИУ РАНХиГС. Впрочем, это не значит, что оно не будет принято, добавляет она. «Правового обоснования это не имеет, но по факту отдельные случаи, когда людей не пускают с действующей шенгенской визой на основании российского паспорта, уже есть. Правда, пока это исключение, но это не значит, что эта практика не может распространиться», — говорит Пронякина.
«По общему принципу государство осуществляет суверенитет на своей территории, — добавляет партнер юридической компании FBK Legal Александр Ермоленко, — другое дело, что есть Шенгенский договор, но в нынешних условиях европейцы могут исходить из того, что трудные времена, которые требуют трудных решений. Поэтому я не исключаю, что в скором времени появятся какие-то локальные документы, распоряжениям пограничникам, президентские указы, которые ограничат въезд для россиян».
Сходным образом эксперты комментируют и перспективу введения анкет с политическими вопросами, которые могут предложить заполнять россиянам на въезде в соседние европейские страны. «Он абсолютно точно противоречит нормативно-правовой базе европейской, миграционному законодательству и вообще всей правовой системе Европы, так как это нарушает свободу совести и свободу слова. Однако мы живем в эпоху невероятных возможностей, так что я бы не стала говорить, что это невозможно», — считает Пронякина.
«Чисто юридически это каждый вправе иметь убеждения. Заставлять озвучивать их и принуждать к отказу от них, нельзя, это закреплено на уровне конвенции прав человека, конституций отдельных стран. Но сейчас с обеих сторон слишком много эмоций, чтобы исключать такое развитие событий», — заключает Александр Ермоленко.
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