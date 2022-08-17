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Собирается ли Финляндия аннулировать уже выданные визы? Отвечают в МИД страны

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Финляндия не собирается аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел республики Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, пишет ТАСС.

«Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны», — сказал министр.

Власти Финляндии также не будут вводить ограничения на выдачу виз для учебы, работы или посещения родственников.

Напомним, МИД Финляндии официально заявил о введении ограничений на получение виз для россиян. Правительство страны решило сократить число обращений за визами в два раза. Сейчас на ежедневной основе принимается более 1 000 визовых обращений в день. Ограничения заработают с начала сентября. Тогда количество заявок на день сократят до 500.

В ЕС обсуждают запрет на выдачу шенгена россиянам. Такое действительно возможно? А что будет с уже выданными визами?

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