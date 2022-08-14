Польша начала разрабатывать концепцию прекращения выдачи виз гражданам России

Так, Польша поддержала решение Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. При этом против выступили Германия, Франция и Нидерланды.

«В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан России, Польская Республика работает над новым решением», — отметил замглавы МИД.