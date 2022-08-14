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Польша начала разрабатывать концепцию прекращения выдачи виз гражданам России

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Власти Польши начали работать над концепцией прекращения выдачи виз россиянам. Об этом рассказал замминистра иностранных дел республики Петр Вавжик рассказал агентству РАР.

Shutterstock

Так, Польша поддержала решение Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. При этом против выступили Германия, Франция и Нидерланды.

«В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан России, Польская Республика работает над новым решением», — отметил замглавы МИД.

Ранее власти Финляндии предложили вариант, который позволит сократить выдачу россиянам туристических виз. Как сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто, для этих целей могут выделить один день в неделе, тем самым замедлив процесс.

Напомним, правительство Эстонии утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Он вступит в силу 18 августа.

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