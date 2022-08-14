Польша начала разрабатывать концепцию прекращения выдачи виз гражданам России

Власти Польши начали работать над концепцией прекращения выдачи виз россиянам. Об этом рассказал замминистра иностранных дел республики Петр Вавжик рассказал агентству РАР.
Так, Польша поддержала решение Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. При этом против выступили Германия, Франция и Нидерланды.
«В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан России, Польская Республика работает над новым решением», — отметил замглавы МИД.
Ранее власти Финляндии предложили вариант, который позволит сократить выдачу россиянам туристических виз. Как сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто, для этих целей могут выделить один день в неделе, тем самым замедлив процесс.
Напомним, правительство Эстонии утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Он вступит в силу 18 августа.
Комментарии (0)