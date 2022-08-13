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Путешествия

В Финляндии предложили сократить россиянам выдачу туристических виз

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Власти Финляндии предложили вариант, который позволит сократить выдачу россиянам туристических виз. Как сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто, для этих целей могут выделить один день в неделе, тем самым замедлив процесс.

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«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим основаниям», – заявил дипломат в интервью телеканалу MTV3.

Напомним, правительство Эстонии утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Он вступит в силу 18 августа.

В ЕС обсуждают запрет на выдачу шенгена россиянам. Такое действительно возможно? А что будет с уже выданными визами?

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