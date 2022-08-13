В Финляндии предложили сократить россиянам выдачу туристических виз

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим основаниям», – заявил дипломат в интервью телеканалу MTV3.