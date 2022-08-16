Финляндия собирается выдавать меньше виз туристам из России

«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе», — сказал Хаависто.

Власти Польши начали работать над концепцией прекращения выдачи виз россиянам. Так, Польша поддержала решение Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. При этом против выступили Германия, Франция и Нидерланды.

Ранее власти Финляндии предложили вариант, который позволит сократить выдачу россиянам туристических виз. Как сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто, для этих целей могут выделить один день в неделе, тем самым замедлив процесс.

Напомним, правительство Эстонии утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Он вступит в силу 18 августа.