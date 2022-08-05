АТОР: Болгария приостановила прием документов россиян на получение туристических виз

По данным организации, консульство Болгарии в Москве предупредило туроператоров о временной приостановке приема документов в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации»: «О возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно».

Причиной такого решения назвали признание 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии персонами нон грата в РФ. Это ответные меры Москвы на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских консульств.

«Из-за нехватки сотрудников частично приостановили свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство РФ в Варне. Генеральное консульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто», —пишет АТОР.

Отмечается, что визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Петербурге еще с 25 марта не принимают документы с оплатой консульского сбора «по техническим причинам». Заявления могли подать только те, кто уже оплатил сбор ранее. Источники АТОР добавили, что болгарская сторона ищет пути для возобновления выдачи виз в России.

Ранее Латвия приостановила прием документов на получение виз гражданами России. Решение принято на «неопределенный срок».

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал властей Европейского союза ввести запрет на выдачу туристических виз россиянам. Со своей стороны власти страны уже приняли решение о прекращении выдачи документов — так же как и власти Литвы, Чехии и Эстонии. Последняя также остановила прием документов на получение временного вида на жительство или визу с целью обучения в Эстонии.

Кроме того, с 1 августа Латвия приостановила действие соглашения с Россией о взаимном упрощенном формате поездок для жителей приграничных регионов двух стран. Оно было заключено в 2010 году.