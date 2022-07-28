Эстония останавливает прием документов россиян на получение виз для обучения в стране и ВНЖ

Помимо ограничения возможности подачи документов на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения, постановление уточняет действующие санкции таким образом, что краткосрочное трудоустройство граждан России и Беларуси может быть оформлено в Эстонии только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией.

Краткосрочное трудоустройство для граждан России и Беларуси с законным основанием на пребывание, выданным другим государством-членом ЕС, больше не будет регистрироваться. Как отмечается на сайте правительства страны, ввиду этого россияне не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе с целью краткосрочного трудоустройства.

«Сохранение санкций против России необходимо для неустанного давления на Россию. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется и на нашей безопасности. Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», — отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.