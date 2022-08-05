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Латвия приостановила прием документов россиян на получение виз

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Латвия приостановила прием документов на получение виз гражданами России. Решение принято на «неопределенный срок».

Shutterstock.com

«В связи с международной ситуацией, в Посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», — сообщается на сайте посольства Латвийской республики в России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал властей Европейского союза ввести запрет на выдачу туристических виз россиянам. Со своей стороны власти страны уже приняли решение о прекращении выдачи документов — так же как и власти Литвы, Чехии и Эстонии. Последняя также остановила прием документов на получение временного вида на жительство или визу с целью обучения в Эстонии.

Кроме того, с 1 августа Латвия приостановила действие соглашения с Россией о взаимном упрощенном формате поездок для жителей приграничных регионов двух стран. Оно было заключено в 2010 году.

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