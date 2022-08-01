Как сообщает портал tvnet.lv, решение о приостановке действия соглашения об упрощенном формате поездок, заключенного между Россией и Латвией в 2010 году, было принято 14 июля и вступает в силу с сегодняшнего дня. Кроме того, как объясняют в латвийском МИДе, в связи с закрытием Россией консульства Латвии в Пскове выдача приграничных разрешений стала невозможной — это дипломатическое представительство республики было единственным, обладающим такими полномочиями.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал властей Европейского союза ввести запрет на выдачу туристических виз россиянам. Со своей стороны власти страны уже приняли решение о прекращении выдачи документов — так же как и власти Литвы, Чехии и Эстонии. Последняя также остановила прием документов на получение временного вида на жительство или визу с целью обучения в Эстонии.

Напомним, 25 июля власти Финляндии заявили об отсутствии намерений прекратить выдачу туристических виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позиция страны по данному вопросу — следовать за решениями Евросоюза. Несмотря на это, позже в тот же день ведущие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз российским туристам.

Позже в МИДе Финляндии также озвучили шесть вариантов ограничений, которые теоретически могут быть введены в отношении желающих попасть в страну россиян. Часть из них невозможна к принятию из-за правил Евросоюза, который пока планирует обсуждать прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.