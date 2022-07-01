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СМИ: в июне число заявлений петербуржцев на визу в Финляндию резко увеличилось

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В июне посольство Финляндии в РФ зафиксировало значительный рост спроса на шенгенскую визу среди россиян — особенно в Петербурге. Именно в этом месяце власти объявили об отмене коронавирусных ограничений на въезд для иностранных туристов.

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По данным местной газеты Helsingin Sanomat со ссылкой на посольство республики в Москве, больше всего россиян подали документы в консульство в Петербурге — более 8 тыс. в мае и июне. Всего было оставлено более 57 тысяч заявлений ко вторнику, 28 июня. «На данном этапе это уже значительно превышает общее количество заявок за весь прошлый год», — отметил советник по культуре посольства Финляндии в РФ Юсси Палмен.

Так, в 2021 году около 59% всех заявлений на шенгенскую визу приходилось на Петербург,  на Москву — 14%, Петрозаводск — 15%, Мурманск — 2%.

Напомним, ранее стало известно о том, что Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Финляндии в Петербурге.

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