СМИ: в июне число заявлений петербуржцев на визу в Финляндию резко увеличилось

По данным местной газеты Helsingin Sanomat со ссылкой на посольство республики в Москве, больше всего россиян подали документы в консульство в Петербурге — более 8 тыс. в мае и июне. Всего было оставлено более 57 тысяч заявлений ко вторнику, 28 июня. «На данном этапе это уже значительно превышает общее количество заявок за весь прошлый год», — отметил советник по культуре посольства Финляндии в РФ Юсси Палмен.

Так, в 2021 году около 59% всех заявлений на шенгенскую визу приходилось на Петербург, на Москву — 14%, Петрозаводск — 15%, Мурманск — 2%.