Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией еще на месяц

Правительство Финляндии продлило коронавирусные ограничения на границе с Россией еще на месяц. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
Действующие меры продляться как минимум до 30 июня. Для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, которая сделана одобренным в ЕС препаратом, или подтверждение перенесенного заболевания. Посетить Финляндию без дополнительных справок могут граждане страны, иностранцы с ВНЖ и имеющие веские для этого причины.
Ранее сообщалось, что на границе между Финляндией и Россией могут появиться заборы. Речь идет о более эффективных заграждениях, тогда как сейчас две страны разделяет лишь изгородь из колючей проволоки.
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