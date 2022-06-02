Финляндия продлила коронавирусные ограничения на границе с Россией еще на месяц

Действующие меры продляться как минимум до 30 июня. Для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, которая сделана одобренным в ЕС препаратом, или подтверждение перенесенного заболевания. Посетить Финляндию без дополнительных справок могут граждане страны, иностранцы с ВНЖ и имеющие веские для этого причины.

Ранее сообщалось, что на границе между Финляндией и Россией могут появиться заборы. Речь идет о более эффективных заграждениях, тогда как сейчас две страны разделяет лишь изгородь из колючей проволоки.