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Проект создания второго российского лоукостера Citrus заморожен. Компания планировала начать полеты этим летом

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Авиакомпания S7 Airlines приняла решение заморозить проект своего лоукостера Citrus. Окончательное решение по судьбе бюджетной авиакомпании будет принято к концу года.

Andrey Solovev / Shutterstock

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — приводят «Известия» слова официального представителя компании.

При этом, отмечается, что команда Citrus в полном составе продолжит работу в структурах S7.

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Напомним, что S7 Group объявила о создании новой бюджетной авиакомпании в сентябре 2021 года. Предполагалось, что сетка рейсов свяжет регионы России без пролета через Петербург и Москву. Кроме того, будут организованы полеты из регионов страны за рубеж. Флот нового перевозчика должны были составить самолеты Airbus A320neo на 186 кресел. К 2024 году планировалось приобрести 24 борта. В компании сообщили, что второй на российском рынке лоукостер получит название Citrus. Предполагалось, что полеты стартуют в июле 2022 года.

Как ожидали создатели лоукостера, пассажиропоток новой авиакомпании в первый год работы должен был составить порядка одного миллиона пассажиров, а начиная с 2024 года планируется выйти на показатель в шесть-семь миллионов.

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