Проект создания второго российского лоукостера Citrus заморожен. Компания планировала начать полеты этим летом

Авиакомпания S7 Airlines приняла решение заморозить проект своего лоукостера Citrus. Окончательное решение по судьбе бюджетной авиакомпании будет принято к концу года.
«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — приводят «Известия» слова официального представителя компании.
При этом, отмечается, что команда Citrus в полном составе продолжит работу в структурах S7.
Напомним, что S7 Group объявила о создании новой бюджетной авиакомпании в сентябре 2021 года. Предполагалось, что сетка рейсов свяжет регионы России без пролета через Петербург и Москву. Кроме того, будут организованы полеты из регионов страны за рубеж. Флот нового перевозчика должны были составить самолеты Airbus A320neo на 186 кресел. К 2024 году планировалось приобрести 24 борта. В компании сообщили, что второй на российском рынке лоукостер получит название Citrus. Предполагалось, что полеты стартуют в июле 2022 года.
Как ожидали создатели лоукостера, пассажиропоток новой авиакомпании в первый год работы должен был составить порядка одного миллиона пассажиров, а начиная с 2024 года планируется выйти на показатель в шесть-семь миллионов.
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