Проект создания второго российского лоукостера Citrus заморожен. Компания планировала начать полеты этим летом

«В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — приводят «Известия» слова официального представителя компании.

При этом, отмечается, что команда Citrus в полном составе продолжит работу в структурах S7.