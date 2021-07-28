Как сообщила совладелец и глава совета директоров S7 Татьяна Филева, авиакомпания планирует запуск дочерней лоукостера в июле 2022 года. Он станет второй компанией в холдинге, которая не будет пересекаться с S7 по маршрутам, командам и самолетам. Предполагается, что сетка рейсов свяжет регионы России без пролета через Петербург и Москву. Кроме того, будут организованы полеты из регионов страны за рубеж.

Лоукостер, название которого объявят позднее, будет осуществлять перевозки пассажиров на Airbus A320neo на 186 кресел. Самолеты уже законтрактованы. Ожидается, что в 2024 году в парке компании будет 24 самолета, а пассажиропоток к этому времени превысит 7 миллионов человек.

На сегодняшний день в России только один лоукостер — «Победа». Это дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», которое базируется в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Основана 16 сентября 2014 года взамен прекратившего полеты из-за санкций Европейского союза «Добролета». S7 — крупнейшая в России частная авиационная группа, которая включает пассажирскую авиакомпанию «Сибирь» и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.