18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
Путешествия

S7 Group рассказали, как назовут свой лоукостер

Авиационный холдинг S7 Group сообщил, что новый российский лоукостер, запуск которого они анонсировали ранее, будет носить название Citrus.

Название, по мнению представителей S7 Group, не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Citiesof Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. По словам авторов, лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты.

Маршрутная сеть Citrus будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, минуя Москву и Московскую область.

Парк перевозчика будет полностью состоять из новых комфортабельных воздушных судов Airbus A320 neo. В настоящее время уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров. В первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на шесть-восемь воздушных судов ежегодно. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более двадцати самолетов.

Таким образом, ожидается, что пассажиропоток новой авиакомпании в первый год работы составит порядка одного миллиона перевезенных пассажиров, а начиная с 2024 года планируется выйти на показатель в шесть-семь миллионов пассажиров.

Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: