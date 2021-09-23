S7 Group рассказали, как назовут свой лоукостер

Название, по мнению представителей S7 Group, не только отражает цель авиакомпании — соединять российские города (Citiesof Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. По словам авторов, лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты.

Маршрутная сеть Citrus будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, минуя Москву и Московскую область.

Парк перевозчика будет полностью состоять из новых комфортабельных воздушных судов Airbus A320 neo. В настоящее время уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров. В первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на шесть-восемь воздушных судов ежегодно. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более двадцати самолетов.

Таким образом, ожидается, что пассажиропоток новой авиакомпании в первый год работы составит порядка одного миллиона перевезенных пассажиров, а начиная с 2024 года планируется выйти на показатель в шесть-семь миллионов пассажиров.

Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.