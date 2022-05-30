Паром Princess Anastasia не будет участвовать в круизах между Петербургом и Калининградом

Сергей Котенев Генеральный директор Moby SPL — об участии парома Princess Anastasia в круизах между Петербургом и Калининградом: Она [Princess Anastasia] не пойдет в Калининград. Решение на стороне администрации Калининградской области, принято им. Проект был предложен — к сожалению, не принято решение. Пока продолжается переговорный процесс, и инфраструктура не вполне готова.

Напомним, о планах запустить круизные лайнеры между Петербургом и Калининградом стало известно в апреле. В администрациях городов считают данное направление перспективным и востребованным у путешественников. Само водное путешествие по Балтийскому морю может стать частью круизной программы. Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что начать курсировать по маршруту может паром Princess Anastasia, который осуществлял пассажирские перевозки между Петербургом и Хельсинки.

Запустить паромное сообщение намерены в 2023 году. По предварительным подсчетам, стоимость билета из Петербурга в Калининград может доходить до 15 тысяч рублей.