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«Аэрофлот» приостанавливает все международные перелеты. Кроме рейсов в Минск

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Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает все международные перелеты. С 8 марта перевозчик продолжит осуществлять рейсы только по одному зарубежному направлению — в Минск.

Media_works / Shutterstock.com

«"Аэрофлот" продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны. Также продолжаются полеты в и из Минска», — приводит ТАСС заявление пресс-службы перевозчика.

С 6 марта «Аэрофлот» также перестанет пускать на международные рейсы пассажиров с билетом туда-обратно, если последний рассчитан на даты после 8 марта. Тех, у кого билет только в одну сторону, компания примет к перевозке до 8 марта.

Для пассажиров, оказавшихся к моменту прекращения полетов за рубежом, авиакомпания постарается организовать возвращение в Россию.

Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.

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