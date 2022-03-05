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Российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах рекомендовано остановить рейсы в Россию и из нее

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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Сделать это советуют уже с 6 марта.

Shutterstock.com

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Росавиации, рекомендация касается российских авиакомпаний, имеющих зарегистрированные в реестрах других государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией.

Авиакомпаниям рекомендуется приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж начиная с 00:00 6 марта, перевозки из-за рубежа в Россию — с 00:00 8 марта.

Ограничения не затрагивают:

  • российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся воздушные суда иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски их ареста или задержания;
  • иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с Российской Федерацией.

Напомним, ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России. Полеты ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

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