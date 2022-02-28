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Авиакомпания S7 приостановила все полеты в Европу до конца марта

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Российская авиакомпания S7 прекратила полеты из России в Европу до 26 марта после полного закрытия воздушного пространства ЕС. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Компания отменила рейсы в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдавию и Францию. Пассажиров предупредили, что они могут оформить возврат билетов или обменять их на доступные рейсы в другие даты.

Напомним, 25 февраля авиакомпания уже заявляла об отменен рейсов до 13 марта. Тогда S7 отменила рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж.

Помимо этого, авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы из России в США, Мексику, Доминикану и на Кубу. Самолеты не будут летать по данным направлениям вплоть до 2 марта. А Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Это ответная мера — ранее все страны ограничили полеты с Россией. Публикуем список.

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