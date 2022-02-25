Авиакомпания S7 прекращает полеты в Европу до середины марта

Авиакомпания S7 прекращает полеты в Европу с 26 февраля до 13 марта из-за закрытия воздушного пространства Польши и Чехии, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Частная авиакомпания отменила рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж.
Также временно приостановили продажу билетов на эти рейсы после 13 марта. Пассажиры смогут оформить возврат билетов на сайте компании. Если билет был приобретен в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением нежно обратиться к агенту по месту его приобретения.
А в «Аэрофлоте» предупредили, что до Европы теперь лететь придется дольше из-за закрытия воздушного пространства Чехии и Польши. Отмечается, что закрывать сообщение с Европой авиакомпания пока не планирует.
Напомним, Чехия и Польша закрывают воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Рейсы из Москвы и Петербурга отменяются.
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