«Аэрофлот» отменил рейсы из России в США, Мексику, Доминикану и на Кубу

В связи с закрытием воздушного пространства Канады на период с 28 февраля по 2 марта 2022 года отменены трансатлантические рейсы «Аэрофлота» из Москвы и обратно по следующим направлениям:

Мексика (Канкун — SU158/159);

США (Лос-Анджелес — SU108/109; Майами — SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон — SU104/105)

Куба (Гавана — SU150/151; Варадеро — SU154/155)

Доминикана (Пунта-Кана — SU156/157)

Оформить вынужденный возврат денежных средств можно по месту приобретения билета. По возврату билетов, оформленных на сайте или в контакт-центре, «Аэрофлот» просит обращаться по круглосуточным телефонам: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 и *555 для мобильных телефонов, по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру (их можно найти по ссылке), через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисы собственных продаж.