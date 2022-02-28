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«Аэрофлот» отменил рейсы из России в США, Мексику, Доминикану и на Кубу

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Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы из России в США, Мексику, Доминикану и на Кубу. Самолеты не будут летать по данным направлениям вплоть до 2 марта.

Shutterstock.com

В связи с закрытием воздушного пространства Канады на период с 28 февраля по 2 марта 2022 года отменены трансатлантические рейсы «Аэрофлота» из Москвы и обратно по следующим направлениям:

  • Мексика (Канкун — SU158/159);
  • США (Лос-Анджелес — SU108/109; Майами — SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон — SU104/105)
  • Куба (Гавана — SU150/151; Варадеро — SU154/155)
  • Доминикана (Пунта-Кана — SU156/157)

Оформить вынужденный возврат денежных средств можно по месту приобретения билета. По возврату билетов, оформленных на сайте или в контакт-центре, «Аэрофлот» просит обращаться по круглосуточным телефонам: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 и *555 для мобильных телефонов, по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру (их можно найти по ссылке), через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисы собственных продаж.

Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, Европейский союз запретил воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-членов ЕС. Оставшихся в Европе россиян вывезут через Турцию, Египет и Ближний Восток — рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в списки. Также лоукостер «Победа» отменил все рейсы из России в Европу

По состоянию на 23:00 27 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли:

  • Финляндия,
  • Норвегия,
  • Швеция,
  • Исландия,
  • Ирландия,
  • Эстония,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Польша,
  • Чехия,
  • Австрия,
  • Словения,
  • Германия,
  • Дания,
  • Нидерланды,
  • Бельгия,
  • Франция,
  • Испания,
  • Италия,
  • Румыния,
  • Болгария,
  • Македония,
  • Албания,
  • Украина.

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