«Аэрофлот» отменил рейсы из России в США, Мексику, Доминикану и на Кубу

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы из России в США, Мексику, Доминикану и на Кубу. Самолеты не будут летать по данным направлениям вплоть до 2 марта.
В связи с закрытием воздушного пространства Канады на период с 28 февраля по 2 марта 2022 года отменены трансатлантические рейсы «Аэрофлота» из Москвы и обратно по следующим направлениям:
- Мексика (Канкун — SU158/159);
- США (Лос-Анджелес — SU108/109; Майами — SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон — SU104/105)
- Куба (Гавана — SU150/151; Варадеро — SU154/155)
- Доминикана (Пунта-Кана — SU156/157)
Оформить вынужденный возврат денежных средств можно по месту приобретения билета. По возврату билетов, оформленных на сайте или в контакт-центре, «Аэрофлот» просит обращаться по круглосуточным телефонам: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 и *555 для мобильных телефонов, по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру (их можно найти по ссылке), через форму обратной связи на сайте авиакомпании или в офисы собственных продаж.
Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, Европейский союз запретил воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-членов ЕС. Оставшихся в Европе россиян вывезут через Турцию, Египет и Ближний Восток — рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в списки. Также лоукостер «Победа» отменил все рейсы из России в Европу.
По состоянию на 23:00 27 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли:
- Финляндия,
- Норвегия,
- Швеция,
- Исландия,
- Ирландия,
- Эстония,
- Латвия,
- Литва,
- Польша,
- Чехия,
- Австрия,
- Словения,
- Германия,
- Дания,
- Нидерланды,
- Бельгия,
- Франция,
- Испания,
- Италия,
- Румыния,
- Болгария,
- Македония,
- Албания,
- Украина.
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