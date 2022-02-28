Росавиация и Ростуризм организуют вывоз оставшихся в Европе россиян

Оставшихся в Европе россиян вывезут через Турцию, Египет и Ближний Восток. Этим занимается Росавиация совместно с МИД и Ростуризмом. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в списки.
Как отмечают в Росавиации, в случае возникновения сложностей с возвращением в Россию необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России — оно доступно для iOS и Android.
После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Как отмечают в Росавиации, российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии «гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу».
Россияне могут сообщить о возникшей проблеме по одному из имеющихся каналов связи:
- Позвонить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45;
- Отправить ФИО, место нахождение, контактные данные и описание вопроса на специальную почту МИД России dskc@mid.ru;
- Позвонить на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11. Она работает с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
По данным Российского союза туриндустрии, россиян из стран Европы планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, ОАЭ и Египет. Пока что из-за неопределенности и нестабильности ситуации в мире россияне заняли выжидательную позицию.
Вице-президент Российского союза туриндустрии — цитата по РИА «Новости»:
Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры. Сейчас российские туристы находятся также в Великобритании, Словении и Австрии. Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны.
Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок.
Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, Европейский союз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-членов ЕС.
По состоянию на 23:00 27 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли:
- Финляндия,
- Норвегия,
- Швеция,
- Исландия,
- Ирландия,
- Эстония,
- Латвия,
- Литва,
- Польша,
- Чехия,
- Австрия,
- Словения,
- Германия,
- Дания,
- Нидерланды,
- Бельгия,
- Франция,
- Испания,
- Италия,
- Румыния,
- Болгария,
- Македония,
- Албания,
- Украина.
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