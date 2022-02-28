Росавиация и Ростуризм организуют вывоз оставшихся в Европе россиян

Как отмечают в Росавиации, в случае возникновения сложностей с возвращением в Россию необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России — оно доступно для iOS и Android.

После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Как отмечают в Росавиации, российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии «гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу».

Россияне могут сообщить о возникшей проблеме по одному из имеющихся каналов связи:

Позвонить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45;

Отправить ФИО, место нахождение, контактные данные и описание вопроса на специальную почту МИД России dskc@mid.ru;

Позвонить на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11. Она работает с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

По данным Российского союза туриндустрии, россиян из стран Европы планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, ОАЭ и Египет. Пока что из-за неопределенности и нестабильности ситуации в мире россияне заняли выжидательную позицию.