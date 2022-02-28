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Росавиация и Ростуризм организуют вывоз оставшихся в Европе россиян

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Оставшихся в Европе россиян вывезут через Турцию, Египет и Ближний Восток. Этим занимается Росавиация совместно с МИД и Ростуризмом. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в списки.

Shutterstock.com

Как отмечают в Росавиации, в случае возникновения сложностей с возвращением в Россию необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России — оно доступно для iOS и Android.

После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Как отмечают в Росавиации, российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии «гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу».

Россияне могут сообщить о возникшей проблеме по одному из имеющихся каналов связи:

  • Позвонить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45;
  • Отправить ФИО, место нахождение, контактные данные и описание вопроса на специальную почту МИД России dskc@mid.ru;
  • Позвонить на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11. Она работает с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

По данным Российского союза туриндустрии, россиян из стран Европы планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, ОАЭ и Египет. Пока что из-за неопределенности и нестабильности ситуации в мире россияне заняли выжидательную позицию.

Дмитрий Горин

Вице-президент Российского союза туриндустрии — цитата по РИА «Новости»:

Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры. Сейчас российские туристы находятся также в Великобритании, Словении и Австрии. Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны.

Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок.

Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, Европейский союз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-членов ЕС.

По состоянию на 23:00 27 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли:

  • Финляндия,
  • Норвегия,
  • Швеция,
  • Исландия,
  • Ирландия,
  • Эстония,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Польша,
  • Чехия,
  • Австрия,
  • Словения,
  • Германия,
  • Дания,
  • Нидерланды,
  • Бельгия,
  • Франция,
  • Испания,
  • Италия,
  • Румыния,
  • Болгария,
  • Македония,
  • Албания,
  • Украина.

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