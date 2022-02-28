ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза

«Должно быть запрещено для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками… или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или являются чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза», — говорится в опубликованном документе.

По состоянию на 23:00 27 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли: