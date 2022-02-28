ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза

С сегодняшнего дня, 28 февраля, Европейский союз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран-членов ЕС. Документ об этом опубликован на сайте европейского объединения.
«Должно быть запрещено для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками… или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или являются чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза», — говорится в опубликованном документе.
По состоянию на 23:00 27 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыли:
- Финляндия,
- Норвегия,
- Швеция,
- Исландия,
- Ирландия,
- Эстония,
- Латвия,
- Литва,
- Польша,
- Чехия,
- Австрия,
- Словения,
- Германия,
- Дания,
- Нидерланды,
- Бельгия,
- Франция,
- Испания,
- Италия,
- Румыния,
- Болгария,
- Македония,
- Албания,
- Украина.
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